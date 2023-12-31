Також ЦАХАЛ прагне відновити безпеку вздовж північного кордону, де регулярно відбуваються атаки Хезболли.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що бойові дії в секторі Гази триватимуть ще багато місяців.

Під час прес-конференції він зазначив, що його країна "воює на всіх фронтах", пише The Times of Israel. За словами прем'єра, для перемоги Ізраїлю потрібно більше часу.

Нетаньягу пообіцяв, що бойові дії продовжуватимуться доти, доки не будуть досягнуті всі цілі наступу. У першу чергу йдеться про знищення ХАМАСу та повернення заручників.

Відео дня

Політик наголошує, що сектор Гази "не буде загрозою для Ізраїлю" і в кінцевому підсумку там не залишиться терористичних елементів. Він наголосив, що ЦАХАЛ діє для забезпечення "максимального захисту" своїх військових.

Як додав Нетаньягу, ізраїльська армія також прагне відновити безпеку вздовж північного кордону. Через регулярні атаки Хезболли звідти евакуювали багато людей і вони мають безпечно повернутися додому.

"Якщо Хезболла розширить бойові дії, вона прийме на себе удари, яких навіть не уявляла. Так само, як і Іран", — пригрозив прем'єр.

Ситуація в Ізраїлі

Бойові дії у Газі продовжуються. Нещодавно ХАМАС звинуватив Ізраїль у вбивстві понад 100 цивільних мешканців сектору Газа під час авіаударів, які як стверджується, були найінтенсивніші за весь час 11-тижневого конфлікту. З сусідніми країнами відносини також загострюються.

Як повідомляв УНІАН, Іран пообіцяв помститися Ізраїлю за вбивство високопоставленого військового командира під час авіаудару по передмістю Дамаска 25 грудня.

Крім того, в Ірані стратили чоловіка, якого звинуватили в роботі на ізраїльську розвідувальну службу Моссад.

Вас також можуть зацікавити новини: