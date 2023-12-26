Державне телебачення Ірану перервало свої звичайні трансляції, щоб оголосити про смерть Мусаві.

В результаті авіаудару Ізраїлю у понеділок по передмістю Дамаска загинув високопоставлений іранський генерал, повідомили іранські державні ЗМІ. Іранські офіційні особи і союзні угруповання бойовиків в регіоні поклялися помститися за це вбивство, пише Insider.

"Цей вчинок є ознакою розчарування і слабкості сіоністського режиму в регіоні, за що він, безумовно, заплатить високу ціну", - заявив президент Ірану Ебрагім Раїсі.

Вбивство Сейєда разі Мусаві, давнього радника іранської воєнізованої Революційної гвардії в Сирії, відбулося на тлі триваючих побоювань, що війна між Ізраїлем і ХАМАС може викликати регіональні наслідки.

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"У ізраїльських військових, очевидно, є робота по захисту інтересів безпеки Ізраїлю", - заявив на прес-конференції представник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі, додавши, що він не буде коментувати звіт.

За даними агентства Reuters, державне телебачення Ірану перервало свої звичайні трансляції, щоб оголосити про смерть Мусаві. Мусаві керував координацією військового альянсу між Сирією та Іраном, який направив сотні членів Революційної гвардії в Сирію для навчання бойовиків з Іраку, Афганістану і Пакистану для боротьби з противниками режиму сирійського диктатора Башара Асада, повідомляє Reuters.

Державні ЗМІ Ірану описали Мусаві як близького соратника генерала Касима Сулеймані, глави іранського елітного підрозділу "Кудс", який був убитий в результаті удару американського безпілотника в Іраку в січні 2020 року.

На початку цього місяця в Сирії в результаті ударів Ізраїлю загинули ще два генерали.

У понеділок Ізраїль завдав удару по району Саїда Зейнаб, розташованому недалеко від шиїтської мусульманської святині. Президент Ірану Ебрагім Раїсі у своїй заяві заявив, що Мусаві "зазнав мученицької смерті, коли служив радником фронту опору, захищаючи святині в Сирії, а також захищаючи ісламські ідеали".

Хосейн Акбарі, посол Ірану в Сирії, засудив вбивство, заявивши, що Мусаві перебував у Сирії як "офіційний військовий радник".

"(Ізраїль) обов'язково отримає відповідь на цей злочин в потрібний час і в потрібній ситуації", - сказав Акбарі, виступаючи з Дамаска.

Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що ізраїльські військові атакували Мусаві після того, як він увійшов на ферму в цьому районі, яка імовірно була одним з декількох офісів "Хезболли".

Позиція Ірану - деталі

В Ірані стратили чоловіка, якого звинуватили в роботі на ізраїльську розвідувальну службу Моссад.

Як повідомляє іранське агентство IRNA, страта відбулася 16 грудня. Передбачуваного агента звинуватили в зборі секретної інформації, а також "підриві державного порядку і пропаганді антиреволюційних груп і організацій. Його ім'я не розголошують.

Як зазначає агентство, суд відхилив апеляцію обвинуваченого. Він був страчений у в'язниці Захедан на південному сході Ірану.

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