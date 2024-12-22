В МЗС країни кажуть, що діятимуть відовідно до зобов’язань країни перед Міжнародним кримінальним судом.

Якщо прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу прибуде до Польщі, його заарештують відповідно до зобов’язань країни перед Міжнародним кримінальним судом. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський, повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що коментар дипломата прозвучав у контексті підготовки Польщі до відзначення 80-ї річниці визволення концтабору Освенцим, запланованого на 27 січня.

"Ювілей зазвичай є великою державною подією. Однак ізраїльські офіційні особи відмовилися підтвердити, чи буде Нетаньягу допущений на захід, і участь президента Ісаака Герцога також виглядає малоймовірною", - пише видання.

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За даними ЗМІ, міністр освіти Йоав Кіш буде єдиним представником уряду Ізраїлю на події.

Ймовірний арешт Нетаньяху - останні новини

Усі країни Євросоюзу зобов'язані заарештувати Нетаньягу за можливості. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він підкреслив, що країни ЄС мають виконувати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїля та ексміністра оборони країни Йоава Галланта.

Також УНІАН повідомляв, що у Франції відповіли, чи заарештовуватимуть Путіна за ордером МКС. За словами офіційного представника МЗС країни Крістофа Лемуана, правова позиція Франції щодо ордерів на арешт Путіна і Нетаньяху, по суті, однакова.

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