Політики наголосили, що не можна випускати з уваги причину падіння ракети.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що інцидент у Польщі, де внаслідок падіння ракети в населеному пункті на кордоні з Україною загинули двоє осіб, має бути ретельно розслідуваний.

"Добре, що члени НАТО швидко збираються щодо цього. Будь-які передчасні висновки неможливі", – написав Шольц у Twitter.

Канцлер також наголосив, що не можна випускати з уваги причину падіння ракети.

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"Важливо, щоб ми всі одночасно дали зрозуміти, що нічого б цього не відбулося без війни Росії проти України, без тих ракет, які зараз інтенсивно і масштабно обстрілюють інфраструктуру України", – додав Шольц у коментарі Die Welt.

Аналогічну позицію озвучив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він зауважив, що чиєю б не була ракета, до трагедії призвели масовані ракетні удари Росії по Україні.

"Очевидно одне: цього не сталось би, якби не жахливі ракетні удари РФ проти України. Ми продовжуємо підтримувати Україну, яка обороняється від російської агресії", – написав він у Twitter.

Падіння ракети в Польщі

Як писав УНІАН, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала наймасштабнішого ракетного удару по Україні. Було випущено близько 100 ракет, багато – по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Стало відомо, що дві ракети впали на територію Польщі – у Пшеводові, що за 65 км від кордону з Україною. Внаслідок цього загинули дві людини.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. Президент країни Анджей Дуда заявив пізніше, що немає точної інформації, хто саме запустив ракету, що впала на території Польщі.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, що впала в Польщі, була випущена з Росії.

Троє офіційних осіб США заявили Associated Press, що, за попередніми оцінками, ракета була випущена українськими військами по російській ракеті, що наближається.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також заявив, що США та інші країни говорять про те, що ракета, що впала в Польщі, не була випущена Росією.

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