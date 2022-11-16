Раніше представники України та Польщі заявили, що вибух у селі Пшеводув стався внаслідок падіння ракети російського виробництва.

Президент США Джо Байден після екстреної зустрічі зі світовими лідерами на Балі дав коментар журналістам щодо ракетної атаки на Польщу.

Відеокоментар американського лідера опублікував сайт Білого дому, а текст його заяви наводить The Guardian.

Так, Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка впала у Польщі, була випущена з Росії. "Я хочу переконатися, що ми точно з'ясуємо те, що сталося... Потім ми визначимося з нашим наступним кроком", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи була ракета випущена з Росії, Байден сказав:

"Є попередня інформація, яка суперечить цьому. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Але, судячи з траєкторії, малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо".

Тажке президент США назвав "абсолютно безсовісними" ракетні удари Росії по Україні.

Ракетний удар по Польщі 15.11.2022

РФ у другій половині дня 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України, повідомлялося, що дві ракети впали на територію Польщі, загинули дві людини. Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва.

Дуда заявив, що не має точної інформації, хто саме запустив ракету, що впала на території Польщі.

Байден скликав через вибухи в Польщі термінову зустріч зі світовими лідерами, які зібралися на зустріч G20 на Балі. У ній взяли участь лідери Америки, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії. Усі, крім Японії, - члени НАТО, оборонного Альянсу, до якого також входить Польща.

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