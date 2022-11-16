Ердоган також обговорив інцидент з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що США та інші країни говорять про те, що ракета, яка впала в Польщі, не була випущена Росією.

"Я маю поважати заяву Росії. Для нас важливо, що Росія сказала: "Ця справа не має до нас ніякого відношення". Заява Байдена про те, що ракети не російського виробництва, показує, що це не має нічого спільного з Росією. Розслідування має важливе значення", - сказав Ердоган на прес-конференції на саміті G20, передає Anadolu.

"У той час як ми намагаємося зібрати Росію і Україну за одним столом, немає необхідності шукати третього учасника цієї війни", - зазначив Ердоган.

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Ердоган також обговорив інцидент з німецьким канцлером Олафом Шольцом і зазначив, що слід провести "детальне дослідження цих питань". "Важливо також, що Байден сказав, що ці ракети не російського виробництва", - сказав турецький лідер.

Ракетний удар по Польщі 15 листопада

РФ у другій половині дня 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України, повідомлялося, що дві ракети впали на територію Польщі, загинули дві людини. Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва.

Дуда заявив, що не має точної інформації, хто саме запустив ракету, що впала на території Польщі.

Байден скликав через вибухи в Польщі термінову зустріч зі світовими лідерами, які зібралися на зустріч G20 на Балі. У ній взяли участь лідери Америки, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії. Усі, крім Японії, - члени НАТО, оборонного Альянсу, до якого також входить Польща.

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