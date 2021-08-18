Українські святкування заплановані в десятках канадських міст.

Ніагарський водоспад підсвітять синьо-жовтими кольорами до Дня Незалежності України.

Посольство України в Канаді повідомило "Європейській правді", що спостерігати за цим онлайн можна буде за посиланням 24 серпня о 22:00 за місцевим часом (25 серпня о 5:00 за київським часом).

"Буде красиво і символічно. Хочемо, щоб, дивлячись на цей прекрасний і потужний водоспад, кожен міг подумати про енергію і непереборну життєву силу української незалежності. Ми раді розділити цей великий день з нашими канадськими друзями!"- запевнив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Також до Дня Незалежності прапор України підніме мерія столиці Канади Оттави, а також ряд інших канадських міст, зокрема Едмонтон, Канора, Вінніпег, Фредеріктон, Кінгстон.

Українські святкування заплановані в десятках міст. В Едмонтоні українськими квітами освітять міст "Хай Левел", а у Фредеріктоні - будівлю мерії.

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Автор: Денис Прядко