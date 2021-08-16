Міністр охорони здоров'я зазначив, що вакцинація не повинна зупинятися через свята.

Українці, які вакцинуються проти COVID-19 починаючи з середи, 18 серпня, отримають заохочення - квитки на святковий концерт до Дня Незалежності.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, вакцинація не має зупинятися через свята.

"Усі, хто вакцинуються в центрах масової вакцинації з середи, всі українці, отримають безплатні квитки на святковий концерт, присвячений до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський". Хотів би сказати, що всі, хто ще не вакцинувався, повинні переглянути своє ставлення до вакцинації й зрозуміти, що це єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусної хвороби, який уже показує результат", - заявив глава МОЗ.

Щеплення від коронавірусу в Україні

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 16 серпня від початку кампанії вакцинації сумарна кількість зроблених щеплень становить 7 460 766. З них отримали 1 дозу - 4 722 693 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 738 073.

Автор: Леся Лещенко