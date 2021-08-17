Пам'ятні банкноти вже доступні в системі онлайн-замовлень, а також будуть реалізовуватися через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб'юторами.

Національний банк України 20 серпня введе в обіг дві пам'ятні банкноти номіналами 100 і 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Про це передавати прес-служба регулятора.

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Відзначається, що пам'ятні банкноти відтворюють дизайни банкнот номіналом 100 і 500 гривень і одночасно мають важливу відмінність – на їх лицьовій стороні нанесена айдентика (символіка) до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Пам'ятні банкноти з підписом голови НБУ Кирила Шевченка містять всі елементи захисту банкнот номіналом 100 і 500 гривень зразка 2014 і 2015 року відповідно. Додатково на лицьовій стороні на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику -"30 років Незалежності України". Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

У НБУ повідомили, що пам'ятні банкноти вже доступні в системі онлайн-замовлень, а також будуть реалізовуватися через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку і банками-дистриб'юторами ("Ощадбанк", "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк"). Ціна пам'ятної банкноти номіналом 100 гривень – 114 гривень, пам'ятної банкноти номіналом 500 гривень – 512 гривень.

Пам'ятні монети:

Національний банк до 30-річчя Незалежності України вводить в обіг чотири пам'ятні монети серії "Відродження української державності" та нову інвестиційну монету "30 років Незалежності України".

Автор: Катерина Жирій