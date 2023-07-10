Американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск поділився своєю думкою, що в разі провалу українського контрнаступу, Росія завоює ще більше українських територій.
"Цвіт української та російської молоді довгий час гинув в окопах майже без територіальних здобутків. Яка б сторона не пішла в наступ на міцно укріплені позиції, втратить набагато більше солдатів", - вважає Маск.
За його словами, чисельність російської армії перевищує українську в співвідношенні 4:1, "тому Росія виграла б війну на виснаження, навіть якби втрати були рівні".
"Якщо український наступ провалиться з великими втратами, російська контратака захопить набагато більше території. Тому великого наступу не було", - додав мільярдер.
Скандальні заяви Маска
Як повідомляв УНІАН, в лютому 2023 року американський бізнесмен Ілон Маск назвав Революцію Гідності "переворотом", повторивши російські наративи. Українці пояснили мільярдерові, що ніякого перевороту не було.
В травні цього року адміністрація соціальної мережі Twitter, якою володіє Ілон Маск, зняла блокування з двох твітів екс-президента РФ Дмитра Медведєва, в яких він агресивно висловлювався на адресу Польщі та польських громадян.
Як повідомляло видання BBC, після звільнення Маском тисяч працівників соціальної мережі Twitter, там практично не залишилося співробітників, які б займалися модерацією контенту. Тож соціальна мережа практично перестала боротися з проплаченою російською пропагандою.