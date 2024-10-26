Західні європейці не хочуть чути гуркіт тренувальних літаків над головою і бачити, як танки чавлять квіточки на військових полігонах.

Армія Нідерландів не може як належне підготуватися до війни Росії проти НАТО, яка наближається, через спротив екологів та цивільного населення, яке проживає поблизу військових полігонів. Про це пише Defense News.

Споглядаючи події в Україні, армія Нідерландів хоче відпрацьовувати навички ведення окопної війни, але жорсткі екологічні норми в цій країні "майже не дозволяють брати лопату на її навчальні полігони", йдеться у піблікації.

Військово-повітряні сили теж стикаються з перешкодами на шляху підвищення своєї боєготовності. Пілотам потрібно частіше літати на своїх винищувачах F-35, але вони обмежені крихітними польотними зонами поблизу авіабаз.

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"Нова цивільно-військова головоломка країни є символом подібних подій в інших країнах Європи, де простір обмежений у густонаселених районах, а сучасні правила налаштовані на узгодження економічних та екологічних цілей, а не питань війни та миру", – пишуть аналітики.

Зараз нідерландський уряд докладає зусиль, аби повернути військовим принаймні частину того простору для тренувань, який був їм доступний в часи холодної війни. Цей план уряду вже викликав понад 2200 письмових запитань від громадян, компаній і місцевих політиків, занепокоєних тим, що в їхній місцевості військові вчитимуться стріляти, копати та літати.

Так, один стурбований власник кемпінгу хвилювався, що шум від винищувачів F-35 над головою зашкодить його бізнесу. Власників приватних заміських будинків непокоїть, що їхні маєтки опинилися у "червоному колі на мапі" – в зоні потенційної небезпеки, яка виникає навколо складу з боєприпасами.

Міністерство оборони придивляється до території, де можна відпрацьовувати висадку річкового десанту, але природоохоронна група Natuurmonumenten обурена такими планами, бо в тому болоті ростуть рідкісні орхідеї та зупиняються перелітні птахи.

"Громадяни всі визнають, що це все потрібно, але щойно це відбувається біля їхніх домівок, раптом вони цього не хочуть. Це, звісно, ​​непослідовність у міркуваннях", – каже старший науковий співробітник нідерландського аналітичного центру Clingendael Institute Дік Занді.

Готовність НАТО до війни з РФ

Як писав УНІАН, в разі нападу Росії уся Європа може виставити лише 300 тисяч солдатів. Хоча номінально країни НАТО сукупно мають близько 2 мільйонів солдатів, реально виставити на поле бою вдастся лише мізерну частину цього.

Також ми розповідали, що країни НАТО не готові до війни на виснаження, як зараз в Україні. Західні армії мають помилкову для такої війни доктрину маневреного бою, їхній оборонний комплекс є надто вразливим для атак і надто неповоротким.

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