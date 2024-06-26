Усі сподівання Європи в такому разі - на Польщу та США.

На тлі зростаючих військових загроз, зокрема з боку Росії, країни Європи не можуть вирішити проблему нестачі особового складу у своїх арміях. Максимум, що можуть виставити європейські союзники НАТО проти Росії, це лише 300 тисяч солдатів, пише Financial Times.

Два роки тому на тлі російського вторгнення в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц проголосив Zeitenwende – "переломний момент" в німецькій політиці щодо питань оборони. Відтоді Берлін значно збільшив витрати на оборону, але проблема нестачі самих солдатів нікуди не поділася.

Маючи в строю 181 000 військовослужбовців, німецькій армії не вистачає принаймні 20 000 солдатів до повної штатної чисельності. Як зазначає Financial Times, це найбільший дефіцит серед армій в Європі, але далеко не єдиний.

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Роками армія Британії не могла виконати щорічні цільові показники набору військових, а минулого року її сухопутні сили втратили 4000 солдатів. Французькі збройні сили, найбільші в Європі з майже 203 тисячами військових, теж не мають повного комплекту солдатів і загалом скоротилися на 8% за останнє десятиліття. В Італії чисельність армії скоротилася за десять років з 200 000 до 160 900 сьогодні.

На папері європейські союзники по НАТО сукупно мають 1,9 мільйона солдатів, чого на перший погляд достатньо, щоб протистояти Росії з її 1,1 мільйона солдатів. Але насправді європейським силам НАТО буде важко залучити до ймовірного конфлікту більше 300 000 з цієї кількості військових.

"Оборонне планування НАТО в Європі протягом багатьох років зводилося до питання "Чи готові ви надати 300 спецназівців для Афганістану", і нічого спільного з масовістю. Це створило прогалини", – каже Каміль Гранд, співробітник Європейської ради з міжнародних відносин і до 2022 року помічник генерального секретаря НАТО. За винятком Греції та Туреччини, "ми спостерігаємо скорочення сил на всьому континенті рік за роком".

Як зазначає Financial Times, у певному розумінні кількість є грубим показником військової сили, що показало російське вторгнення в Україну. Але навіть у технологічно розвинутих арміях кількість все ще має вирішальне значення, оскільки малочисельні підрозділи мають обмежену здатність витримувати втрати. Фактор стримування також має вирішальне значення.

"Якщо виникне криза, ми повинні бути в змозі переконати російську сторону, що на їхньому шляху стоїть не тільки польська армія, але й "кавалерія"", – наголошує Гранд.

Загроза війни Росії з НАТО

Як писав УНІАН, НАТО готується до потенційної наземної війни з РФ з залученням військ США. Зокрема альянс розробляє "сухопутні коридори", щоб дозволити силам союзників швидше досягти лінії фронту на сході Європи.

Американський Інститут вивчення війни вважає, що Росія готується до широкомасштабного збройного конфлікту з НАТО у коротші терміни, аніж раніше прогнозував ряд західних аналітиків. Аналітики вважають, що на такі плани російського правителя Путіна вказують одразу три чинники: фінансові, економічні і військові показники Росії.

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