Обидві країни всього повинні покинути 38 співробітників посольств РФ.

Влада Нідерландів висилає з країни 17 співробітників посольства Російської Федерації. У Бельгії прийняли таке ж рішення, але вишлють 21 російського дипломата.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра у Twitter.

"Нідерланди висилають 17 співробітників російської розвідки, пов'язаних під дипломатичним прикриттям з російськими представництвами в Нідерландах", - заявив Хукстра.

При цьому він вказав, що співробітники посольства РФ становлять загрозу для національної безпеки країни.

Водночас видання HLN повідомляє, що Бельгія висилає 21 російського дипломата. Їх підозрюють у шпигунській діяльності. Співробітникам посольства РФ дали два тижні, щоб покинути країну.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські дипломати часто потрапляють у шпигунські скандали. Однією з показових історій став скандал з Чехією.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів у 2014 році. У зв'язку з цим МЗС Чехії вислало з країни 18 російських дипломатів, яких ідентифікували як співробітників спецслужб РФ.

14 березня влада Словаччини вирішила вислати з країни трьох дипломатів Російська Федерація.

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