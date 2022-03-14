Влада країни прийняла рішення на основі інформації від спецслужб.

Влада Словаччини вирішила вислати з країни трьох дипломатів Російська Федерація. Вони повинні виїхати за межі країни протягом 72 годин.

Про це повідомляє Reuters.

Словаччина прийняла рішення про висилку співробітників російського посольства, грунтуючись на інформації, яку надали спецслужби.

"Міністерство закордонних справ настійно закликає посольство Російської Федерації, щоб його представники здійснювали свою діяльність відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини", – йдеться в повідомленні.

При цьому імена російських дипломатів, яких висилають зі Словаччини, не назвали.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські дипломати часто потрапляють у шпигунські скандали. Одним з показових моментів став скандал з Чехією.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії вислало з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

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