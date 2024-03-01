Він зауважив, що обговорення цього питання у Парижі зайняло мінімум часу.

Прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що "ніхто у Європі" не збирається вводити війська в Україну. Під час саміту з допомоги Україні в Парижі це питання обговорювали мінімум часу.

Як повідомив Фіала у коментарі CTK, ідею запропонував французький президент Еммануель Макрон.

"Чи було би корисно, щоб деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, але не воювали там, а допомагали в навчанні", – переповів Фіала ідеї Макрона.

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За його словами, переважна більшість учасників саміту в Парижі дійшли до висновку, що питання направлення військ не буде обговорюватися або навіть розглядатися далі.

"Що це не тема, тому що для переважної більшості країн ця ідея є неприйнятною. Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну", – заявив Фіала.

Чеський прем'єр також зауважив, що не потрібно "драматизувати і лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує в тому вигляді, в якому вони інтерпретуються".

Ймовірність відправлення в Україну військ НАТО

Нещодавно Макрон заявив, що країни-члени Євросоюзу обговорюють питання можливої відправки своїх солдатів в Україну в майбутньому. Він зазначив, що консенсусу в цьому питанні ще не досягли.

Одразу після цього низка країн НАТО виступила з заявами, що не розглядає відправку своїх військ в Україну та їхню участь у війні з Російською Федерацією.

Російський диктатор Путін, коментуючи ці слова під час послання до Федеральних зборів РФ, знову пригрозив світу ядерною війною та "трагічними наслідками".

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