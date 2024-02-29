Він каже, що його слова на цю тему були зваженими.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його слова про можливість відправки західних військ в Україну були "зваженими" та "продуманими".

На відкритті паризького Олімпійського селища в Сен-Дені його попросили прокоментувати заяви європейських лідерів з цьго приводу. Макрон сказав, що кожне його слово на цю тему було зваженим, продуманим і виваженим. "Це досить серйозні теми", - додав він.

Французька газета Le Monde зазначає, що президент відмовився робити будь-які "геополітичні коментарі", назвавши цю подію невідповідним місцем для цього. "Спорт повинен сприяти єдності і примиренню", - сказав Макрон.

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Відправка західних військ в Україну: що відомо

Нагадаємо, нещодавно Макрон заявив, що країни-члени Євросоюзу обговорюють питання можливої відправки своїх солдатів в Україну в майбутньому. Він зазначив, що консенсусу в цьому питанні ще не досягли.

Одразу після цього низка країн НАТО виступила з заявами, що не розглядає відправку своїх військ в Україну та їхню участь у війні з Російською Федерацією.

Російський диктатор Путін, коментуючи ці слова під час послання до Федеральних зборів РФ, знову пригрозив світу ядерною війною та "трагічними наслідками".

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