В Білому домі пропонують українцям і далі чекати схвалення Конгресу на поставки зброї зі США.

Сполучені Штати Америки не надсилатимуть свої війська на фронт в Україні. Про це заявила офіційний спікер Ради національної безпеки при Білому домі Адрієнн Вотсон.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що США не надсилатимуть війська воювати в Україні", — заявила вона журналістам під час зустрічі Байдена з високопоставленими законодавцями в Білому домі.

За її словами, американський президент вважає, що Україна отримає все необхідне їй озброєння, щойно Конгрес схвалить додаткове фінансування у розмірі 60 мільярдів доларів.

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Заява Макрона щодо відправки військ в Україну

Як писав УНІАН, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам, що на зустрічі із іншими західними лідерами він обговорював гіпотетичну можливість відправки військ в Україну, але "сьогодні немає консенсусу" з цього питання.

Сьогодні лідери низки європейських країн наввипередки почали спростовувати можливість відправки своїх військ в Україну. Зокрема із такими заявами виступили представники Чехії, Іспанії, Польщі, Німеччини, Угорщини, Австрії та інших країн.

На додачу заяву Макрона прокоментували в Кремлі. Спікер Путіна Дмитро Пєсков вирішив додатково нагнати страху на європейських лідерів погрозами прямої війни між Росією і країнами НАТО.

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