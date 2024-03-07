Міністерство закордонних справ Німеччини наполегливо рекомендує своїм громадянам не їздити в Росію. Відповідне застереження опубліковано на сайті відомства.
"Поїздки в Російську Федерацію категорично не рекомендуються. Застерігаємо від поїздок у прикордонні з Україною області (Бєлгородська, Курська, Брянська, Воронезька, Ростовська, Краснодарський край)", - ідеться в повідомленні.
Крім того, наголошується, що в РФ є "ризик довільного арешту", зокрема для громадян Німеччини та німецько-російських громадян із подвійним громадянством.
"У зв'язку з несанкціонованими мітингами і демонстраціями по всій країні можуть відбуватися масові, часом насильницькі дії силовиків", - наголошується в повідомленні.
Як нагадує Bild, МЗС Німеччини і раніше радило не їздити в Росію, але тепер у рекомендацію додали слово "категорично". Зміну внесено "у зв'язку з триваючим погіршенням ситуації, включно з довільними арештами, що почастішали", повідомили у відомстві.
Що відбувається в Росії
Суди щонайменше чотирьох регіонів Росії прирівняли прізвище опозиційного політика Олексія Навального до екстремістської символіки, що призвело до адміністративного покарання на підтримку учасників акції на похоронах політика.
У РФ почали кошмарити сім'ї опозиціонерів. Зокрема, письменник Борис Акунін, якого Кремль оголосив у розшук, розповів про арешт пенсійного рахунку його дружини через "спільну злочинну діяльність".