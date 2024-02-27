Літератор, який виступає проти правління Путіна, закликав опозиціонерів не відпускати в Росію близьких людей.

Письменник Борис Акунін, якого Кремль оголосив у розшук, розповів про арешт пенсійного рахунку його дружини через "спільну злочинну діяльність".

Як інформує "Медуза", Борис Акунін, на якого в РФ завели справу про поширення "фейків" про армію і про публічне виправдання тероризму, повідомив, що російський рахунок його дружини повністю заблоковано.

"Про арешт за "спільну злочинну діяльність" рахунку дружини письменника, на якому нібито було близько 6 мільйонів рублів, раніше написали Телеграм-канали, пов'язані з російською владою. Акунін підтвердив арешт рахунку, але вказав, що на ньому перебувала значно менша сума", - йдеться в публікації. На цей банківський рахунок нараховувалася пенсія дружини письменника, а "мільйони рублів", що фігурують у повідомленнях, з'явилися через схему, яку застосовують у РФ, коли його блокують через борг.

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"На все це було б наплювати, подавіться вашою пенсією, але справа в ній і не в моїй дружині. Цю нісенітницю таким залпом запустили невипадково. Російські хапальні органи виходять на новий етап: беруться за членів сімей. І торкнеться це, мабуть, дуже багатьох", - акцентує Акунін.

Він закликає російських опозиціонерів, які перебувають в еміграції, в жодному разі, за жодною потребою, на будь-який термін, не відпускати в РФ членів своїх сімей - дружин, чоловіків, дітей, навіть якщо вони не мають жодного стосунку до "злочинної діяльності".

"Не давайте бандитам заручників. Врахуйте: правила війни змінилися. Тепер під ударом і сім'ї", - заявив письменник.

Що потрібно знати про Акуніна

Письменник Борис Акунін (справжнє ім'я Григорій Чхартішвілі) народився 20 травня 1956 року. Відомий своїми політичними висловлюваннями і критикою режиму президента РФ Володимира Путіна. У березні 2014 року разом із низкою інших діячів науки і культури виступив проти анексії Криму, у лютому 2022 року - проти повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Того ж, 2022 року, переїхав до Лондона. Разом із Михайлом Баришніковим і Сергієм Гурієвим запустив благодійний проєкт "Справжня Росія" для збору коштів на користь українських біженців. 24 травня 2022 року сайт проєкту було заблоковано за рішенням Генпрокуратури РФ.

У РФ припинили розповсюдження книг Акуніна, а в грудні 2023 року стало відомо, що Слідчий комітет РФ щодо письменника порушив кримінальну справу за статтями про "фейки" про армію (207.3 КК РФ) і про публічне виправдання тероризму (205.2 КК РФ).

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