Вони мають "зміцнити патріотизм" і "забезпечити глибоке розуміння політики держави".

У Російській Федерації вирішили повернутися до практики СРСР - відновити на всіх підприємствах, в організаціях посади політичних керівників (політруків).

Як повідомляє "Медуза", відповідні дані отримано в рамках міжнародного журналістського проекту Kremlin Leaks. Уточнюється, що це - витік інформації внутрішніх документів адміністрації президента РФ.

"Про існування указу Володимира Путіна під номером 106 (підписаний у лютому 2023 року, має гриф "для службового користування") стало відомо з витоку внутрішніх документів адміністрації президента РФ. Відповідно до указу, у федеральних державних органах офіційно запроваджується посада "заступника керівника з суспільно-політичної роботи", - ідеться в повідомленні.

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Згідно з розслідуванням, шукати претендентів на посади політруків слід шукати всередині цих структур, насамперед серед заступників, які вже працюють. Кожну кандидатуру потрібно узгодити з адміністрацією Путіна.

Про те, що в Кремлі з'явилася ідея запровадити інститут політруків, аналогічний до радянського, у квітні 2022-го писав "Коммерсант" із посиланням на джерела в адміністрації Путіна. За їхніми словами, це пов'язано з тим, що "у низці відомств було виявлено проблеми з лояльністю до чинного курсу влади". При цьому зазначалося, що такі посади можуть з'явитися і в держкомпаніях, - однак в указі Путіна йдеться тільки про державні органи.

Як з'ясували журналісти, на сайті Федерального агентства з природокористування вже з'явилися відповідні методичні рекомендації "з організації та проведення суспільно-політичної роботи". У них ідеться про "складну геополітичну обстановку у світі", якісь загрози безпеці та незалежності, що створені недружніми країнами щодо Російської Федерації. Також згадується так звана СВО (війна проти України), яка вимагає від державних органів влади проведення "системної та ефективної роботи" з формування та підтримання у держслужбовців і працівників високих морально-політичних і психологічних якостей.

"У рекомендаціях зазначено: у росіян слід формувати почуття відповідальності за долю Вітчизни, зміцненню патріотизму і російської громадянської ідентичності, забезпеченню глибокого розуміння і підтримки міжнародної та внутрішньої політики російської держави", - ідеться в публікації.

Із документа випливає: для того, щоб домогтися "зміцнення патріотизму", усередині відомства проведуть цілий комплекс "виховних заходів" із працівниками (зокрема зустрічі з ветеранами російсько-української війни). Ці заходи передбачають оперативне інформування працівників про військово-політичну обстановку в країні та у світі, просвітницьку роботу з вивчення історії Росії, етапів розвитку її міжнародної політики, історії воєн і військових конфліктів тощо.

"Усе це має допомогти "заповнити прогалини або розширити глибину знань співробітників в історичній, військово-історичній, політичній галузях". Це обов'язково "стане відчутною перешкодою перед цілеспрямовано спотвореною ідейною інтервенцією, здійснюваною засобами масової інформації, контрольованими та фінансованими недружніми Росії державами", - повідомляє "Медуза".

Авторам публікації вдалося поговорити зі співробітниками відразу кількох федеральних відомств. Джерела в міністерстві сільського господарства, міністерстві фінансів і фельд'єгерській службі повідомили, що в них "заступників керівника з суспільно-політичної роботи" поки немає. Водночас джерело, яке бере участь в урядових нарадах, зазначило, що в інших держорганах такі співробітники вже розпочали свою роботу - і розповідають чиновникам, що "потрібно говорити" про війну і внутрішню політику.

Хто такий політрук

Політичний керівник (політрук) - військова посада військовослужбовців військово-політичного складу збройних сил у ЗС СРСР, що існувала в різні періоди 1919-1942 років. Такі "фахівці" уповноважені здійснювати політичний контроль за діями командирів підрозділів, а також вести роботу з політичного виховання та підтримання морально-психологічної боєготовності особового складу підрозділів, до яких вони придані.

У самостійних військових формуваннях - військових частинах і з'єднаннях, у цей період для військово-політичного складу існувала посада військовий комісар.

Інститут військових комісарів і політичних керівників у ЗС СРСР ліквідовано в жовтні 1942 року. Замість них знову було введено інститут замполітів із функціями лише виховної роботи, який проіснував у збройних силах аж до розпаду СРСР.

У Росії взялися за опозиціонерів - головні новини

У РФ почали кошмарити сім'ї опозиціонерів. Зокрема, письменник Борис Акунін, якого Кремль оголосив у розшук, розповів про арешт пенсійного рахунку його дружини через "спільну злочинну діяльність".

Крім того, 16 лютого російська влада повідомила про смерть опозиціонера Олексія Навального, який відбував "сталінський термін" у колонії Заполяр'я. Після цього влада відмовлялася видавати тіло Навального, вимагаючи провести таємний похорон.

Зрештою тіло віддали рідним. Похорон заплановано на 1 березня в Москві. Сім'я Навального закликала росіян прийти на церемонію.

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