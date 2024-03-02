Прізвище Навального прирівняли до екстремістської символіки.

Суди щонайменше чотирьох регіонів Росії прирівняли прізвище опозиційного політика Олексія Навального до екстремістської символіки, повідомляє правозахисний проєкт "Первый отдел".

Проєкт посилається на три постанови про адміністративне правопорушення, видані учасникам акцій пам'яті Навального в Челябінську, Краснодарі та Мурманську. Також раніше повідомлялося про протокол за згадку Навального в Ульяновську.

Суди призначили адміністративні арешти учасникам акцій за прізвище Навального на їхніх плакатах. У постановах суди послалися на те, що Фонд боротьби з корупцією, визнаний російською владою екстремістською організацією, неодноразово використовував ім'я та прізвище "Олексій Навальний" як "атрибутику і символіку".

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Водночас "Первый отдел" зазначає, що під час опису обставин "порушень" використовувалася "експертиза" донощика Данила Міхєєва. Зазначається, що суди неодноразово використовували його висновки у справах про демонстрацію забороненої символіки - при тому, що 2022 року Мін'юст визнав Міхєєва "некваліфікованим".

"Адвокати "Першого відділу" вважають, що, з огляду на таку широку географію, "покарання за прізвище" можна вважати практикою, а не "ексцесами на місцях", - ідеться в повідомленні.

У 19 містах Росії у зв'язку з похороном Навального затримали понад 120 осіб.

Олексій Навальний - що відомо

16 лютого російська влада повідомила, що опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії в Заполяр'ї. Виразної причини смерті Кремль так і не назвав, стверджуючи, що Навальний помер з природних причин.

Тривалий час керівництво колонії відмовлялося видавати тіло Навального його матері, шантажуючи її і вимагаючи погодитися на таємний похорон. Зрештою тіло все ж віддали рідним.

1 березня Навального поховали на Борисовському кладовищі в Москві. Попрощатися з політиком прийшли тисячі, якщо не десятки тисяч небайдужих росіян. Вони скандували "Ні війні" і "Путін - вбивця".

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