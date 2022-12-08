Лише із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати 80 одиниць танків у найкоротші терміни.

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США підтримають передачу Німеччиною Україні танків Leopard 2.

"Це також було підтверджено під час мого візиту до Вашингтону під час усіх дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті. Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов’язання. Ми не повинні залишати Україну. Вам потрібні танки", - написала Штрак-Циммерман.

7 грудня у ЗМІ була інформація, що Вашингтон знімає "танкове ембарго", і якщо Берлін хоче передати танки Україні, то може це зробити. Уточнюється, що США не просили Німеччину здійснювати такі постачання.

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Додамо, що лише із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати 80 одиниць танків у найкоротші терміни.

Поставка німецьких танків Україні

У вересні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ФРН не готова передати Україні танки. За його словами, це може спровокувати війну НАТО і Росії.

Пізніше Шольц казав, що Німеччина не хоче бути першою європейською країною, яка надасть Україні сучасні бойові танки. "Річ у тім, що такі рішення мають ухвалюватися консолідовано всіма членами НАТО, а не у односторонньому порядку", - зазначав Шольц.

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