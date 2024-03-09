В Німеччині усе глибше усвідомлюють масштаб загрози від свого колишнеього стратегічного партнера.

Німецький союз міст і громад закликав федеральну владу виділити мільярди євро на захист цивільного населення від можливої війни, зокрема на будівництво бомбосховищ. Про це повідомляє DW.

"Безпеку більше не можна вважати чимось очевидним. Тепер ідеться не тільки про те, щоб зробити Бундесвер обороноздатним. Загалом ідеться про захист населення від небезпек, пов'язаних із війнами", - заявив глава об'єднання Андре Берґгеґґер.

За його словами, на ці задачі потрібно витрачати щонайменше по мільярду євро на рік протягом наступного десятиліття. І навіть таких коштів буде замало, аби вирішити проблему цілком, вважає він.

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Зокрема, очільник Німецького союзу міст і громад закликав збільшити кількість бомбосховищ у країні, адже з двох тисяч укриттів, збудованих за часів "холодної війни", зараз в Німеччині залишилося тільки 600. Їх вистачить лише на 500 тисяч осіб.

На думку Берґгеґґера, існує "гостра необхідність" не лише відновити старі занедбані сховища, але й побудувати нові, більш сучасні укриття. Також він вважає, що кожній громаді потрібна своя система сирени повітряної тривоги, адже покладатися лише на додатки для смартфонів не можна.

Як зазначає DW, напередодні із закликом посилити цивільну оборону в Німеччині виступив міністр оборони країни Борис Пісторіус. За його словами, необхідно діяти швидко.

В Німеччині усвідомлюють загрозу війни

Як писав УНІАН, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу і країни-члени Північноатлантичного альянсу готуватися до "найгіршого сценарію" – нападу агресора на країни НАТО.

Також ми розповідали, що уряд Німеччини змоделював базовий сценарій можливого нападу Росії на блок НАТО і дійшов висновку, що німцям точно доведеться воювати. Урядові аналітики дійшли висновку, що початок війни складатиметься з чотирьох основних фаз.

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