Німецькі аналітики вважають можливим, що російські війська прорвуться до Німеччини.

Уряд Німеччини змоделював базовий сценарій можливого нападу Росії на блок НАТО і дійшов висновку, що німцям точно доведеться воювати. Про це пише німецький таблоїд Bild.

Журналісти змогли вивчити урядову доповідь під назвою "Аналіз ризиків для цивільного захисту". У документі зазначено, що російське вторгнення в Україну призвело до "фундаментальної зміни ситуації з безпекою для Європи в цілому".

Урядові аналітики дійшли висновку, що в разі нападу Росії на територію НАТО "вірогідним сценарієм" стає участь у ній і безпосередньо Німеччини. При цьому базовий сценарій нападу РФ на Альянс передбачає 4 основні фази:

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Війна Росії проти НАТО: останні новини

Як писав УНІАН, міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи в Конгресі, попередив республіканців, що в разі військової поразки України, Росія продовжить атакувати своїх сусідів. На його думку, після України Путін нападе на країни Балтії, що означатиме війну з НАТО.

Український військовий аналітик Сергій Сумленний вважає, що російське вторгнення в країни Балтії зовсім не буде схоже на повномасштабну війну, як в Україні. Навпаки, Кремль спробує влаштувати гібридну агресію, погрозами ядерної війни утримавши Західну Європу від прямого втручання і захисту країн Балтії.

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