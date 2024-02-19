Він вважає, що Альянс може зіткнутися з війною вже через п'ять-вісім років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу і країни-члени Північноатлантичного альянсу готуватися до "найгіршого сценарію".

"Мені не подобається дивитися в кришталеву кулю. Я не можу передбачити, чи відбудеться напад на територію НАТО і коли це станеться. Але це може статися через п'ять-вісім років", - сказав він в інтерв'ю американському Bloomberg.

Також він закликав американських законодавців схвалити додаткову військову допомогу Україні, зазначивши, що це в інтересах самих же Сполучених Штатів Америки.

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"Географічно Європа знаходиться далеко від Айови або Вісконсіна, але все ж дуже близька з точки зору політики безпеки. Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для Сполучених Штатів. Ми не повинні сприймати свободу як щось само собою зрозуміле. Ми повинні захистити її. При необхідності нам доведеться за це боротися", - додав Пісторіус.

Європа готується до війни: останні новини

Як відомо, останнім часом європейські військові і політики все частіше говорять про можливість військової агресії з боку Росії.

У Нідерландах людей закликали морально підготуватися до того, що може початися війна, такої ж думки дотримуються в Швеції.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ опублікували "секретний документ" Бундесверу. Згідно з цими даними, Німеччина побоюється початку гібридної війни Заходу і Росії вже в 2024 році.

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