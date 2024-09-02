Німецькі журналісти висловили думку, що тим самим Хеке прагнув акцентувати увагу на ностальгії за соціалізмом.

У Німеччині лідер ультраправих Тюрингії Бьорн Хеке приїхав на вибори на "Ниві".

Нагадаємо, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) виграла вибори до ландтагу Тюрінгії. Як пише BILD, місцевий осередок АдН вважається найрадикальнішим в усій Німеччині, а її лідера Бйорна Хеке засуджено за нацистську символіку.

У неділю політик приїхав до виборчої дільниці на синьому автомобілі "Нива". За ним слідував чорний BMW з охороною.

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Німецькі журналісти висловили думку, що тим самим Хеке прагнув акцентувати увагу на ностальгії за соціалізмом, яка поширена серед деяких жителів колишньої НДР.

До цього, скандальний політик уже з'являвся з "Нивою" в агітаційних роликах. Незважаючи на перемогу АдН, у власному виборчому окрузі Хеке програв кандидату від ХДС.

Вибори в Німеччині

Проросійські партії досягли успіху на місцевих виборах у Німеччині. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав партії, які пройшли до земельних парламентів - ландтагів - Саксонії та Тюрінгії, не пустити до влади правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" (АдН) і створити коаліцію без них.

Цю заяву він зробив як член фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі. "Усі демократичні партії повинні сформувати стабільні уряди без правих екстремістів", - наголосив Шольц.

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