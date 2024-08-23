Боррель каже, що така ймовірність тривожить Євросоюз.

Скорочення німецької допомоги Україні викликає у Європейського союзу велике занепокоєння, це дуже тривожна та погана новина.

З такуою заявою у іспанському Сантандері виступив віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, пише Le Monde.

"В абсолютному вираженні Німеччина робить дуже багато, щоб допомогти Україні впоратися з російським вторгненням. Тому майбутнє скорочення допомоги Києву з боку Берліна викликає велике занепокоєння", - сказав віце-президент Європейської комісії. Відео дня

Скорочення допомоги від Німеччини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер відтепер буде відхиляти запити на допомогу Україні, якщо для фінансування цієї підтримки не знайдуть гроші.

Це рішення викликало хвилю критики з боку представників різних політичних партій, оскільки зараз Україна веде успішний наступ на території Курської області та потребує підтримки.

Згодом німецький канцлер Олаф Шольц написав у соціальній мережі X, що Берлін й надалі допомагатиме Києву за рахунок російських заморожених активів.

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