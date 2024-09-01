Однак ультраправі навряд чи зможуть сформувати уряд, оскільки інші партії виключили можливість приєднання до коаліції з ними.

Німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) близька до того, щоб стати першою ультраправою партією, яка перемогла на регіональних виборах у Німеччині з часів другої світової війни. Однак, як пише Reuters, найімовірніше, її усунуть від влади конкуруючі партії.

За даними екзит-полів, AfD набере 33,5% голосів у землі Тюрінгія, що значно більше, ніж 24,5% консервативної партії "Християнсько-демократичний союз". У сусідній землі Саксонія консерватори лідирували з 32%, лише на піввідсотка випереджаючи AfD.

Лівий популістський альянс Сари Вагенкнехт (BSW), який, як і AfD, вимагає жорсткішого контролю за імміграцією і хоче припинити озброювати Україну, посів третє місце в обох землях, хоча й значно поступився більш раннім опитуванням.

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Зазначається, що результати виглядають невтішними для коаліції канцлера Олафа Шольца, хоча його соціал-демократи, схоже, подолали 5%-вий бар'єр для того, щоб залишитися в парламентах обох земель.

При цьому AfD навряд чи зможе сформувати уряд, оскільки інші партії виключили можливість приєднання до коаліції з нею, називаючи її антидемократичною та екстремістською.

Німеччина скорочує військову допомогу Україні

Як писав УНІАН, нещодавно німецькі ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини негласно припинив фінансувати всі екстрені позапланові пакети військової допомоги, залишивши тільки планову допомогу. Уже наступного року навіть планову допомогу уріжуть удвічі, а в наступні роки - удесятеро.

При цьому Олаф Шольц заперечує скорочення допомоги. Мовляв, поставки будуть ті самі, просто зміниться джерело фінансування - доходи від заморожених активів РФ, а не німецький бюджет.

Однак усі опитані журналістами експерти кажуть, що використання заморожених активів ще не запрацювало, і невідомо, чи запрацює, а скорочення допомоги почалося вже зараз.

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