При цьому СДПН канцлера Олафа Шольца провалила вибори у двох головних східнонімецьких землях.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав партії, які пройшли до земельних парламентів - ландтагів - Саксонії та Тюрінгії, не пустити до влади правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" (АдН) і створити коаліцію без них.

Як пише Reuters, цю заяву він зробив як член фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі. "Усі демократичні партії повинні сформувати стабільні уряди без правих екстремістів", - наголосив Шольц.

При цьому, канцлер наголосив, що успіх правих популістів з АдН на виборах у цих двох східнонімецьких земля викликає у нього занепокоєння. "Наша країна не може і не повинна до цього звикати. АдН завдає шкоди Німеччині. Вона послаблює економіку, розділяє суспільство і руйнує репутацію країни", - заявив Шольц.

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Говорячи про самі результати виборів до ландтагів Саксонії та Тюрінгії, канцлер назвав їх "гіркими". "Результати виборів гіркі - і для нас теж. Проте, СДПН тримається разом", - підкреслив він. На думку Шольца, його однопартійці провели хорошу виборчу кампанію. "Це було того варте, тому що похмурі прогнози щодо СДПН не виправдалися", - зазначив він.

Земельні вибори в Німеччині

У федеральних землях Тюрінгія і Саксонія на сході Німеччини ультраправа АдН набрала понад 30% голосів. Жодна з партій не має наміру вступати з нею в коаліцію. У цьому разі обидва нові земельні уряди міг би сформувати консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС). У ландтазі Тюрінгії у нього буде 23 з 88 місць, у Саксонії - 42 з 120. Але коаліція можлива тільки з "Союзом Сари Вагенкнехт" (BSW). І навіть у цьому випадку необхідний третій партнер. У Тюрінгії це може бути тільки Ліва партія. У Саксонії - Ліва, СДПН або "Зелені".

АдН, BSW і Ліва партія виступають проти підтримки України, за мир з РФ і діалог з Путіним. Таким чином в уряди обох регіонів гарантовано увійде та чи інша проросійська плітсила.

При цьому прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер вважає, що коаліція між його ХДС, СДПН і "Союзом Сари Вагенкнехт" (BSW) можлива, пише ntv.

"Це буде нелегко, це займе час, але це можливо", - висловив думку політик, який має хороші шанси залишитися прем'єром Саксонії.

Щодо можливої співпраці з BSW він сказав: "Ми формуємо коаліцію не з Вагенкнехт, а з людьми, які були обрані до парламенту землі Саксонія".

У Саксонії та Тюрінгії BSW досягла двозначних результатів на виборах, що робить її помітним гравцем у німецькій земельній політиці.

Результати проросійських партій на виборах

Як повідомляє BILD, проросійські партії набрали 61,7% на місцевих виборах у Тюрингії. Місцеве статистичне відомство опублікувало попередні підсумки: ультраправа АдН отримує 32,8% голосів, "Союз Сари Вагенкнехт" (BSW) - 15,8%, Ліва партія - 13,1%.

А в Саксонії проросійські партії набрали 46,9%. Згідно з даними статистичного відомства, попередні підсумки виглядають так: ультраправа АдН отримує 30,6% голосів, "Союз Сари Вагенкнехт" (BSW) - 11,8%, Ліва партія - 4,5%.

АдН німецькі служби безпеки класифікують як правоекстремістську. Її результат (понад 30% голосів) приніс першу перемогу вкрай правої партії на виборах у Німеччині з часів Другої світової війни, пише Bloomberg.

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