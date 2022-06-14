Німецький канцлер також анонсував постачання радарів для виявлення ворожої артилерії.

Німеччина розширить військову допомогу Україні і надасть ЗСУ додаткові одиниці зброї. Передбачається постачання сучасних систем ППО та протиартилерійських радарів.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини, пише Spiegel.

"Ми суттєво розширимо нашу підтримку української армії. Ми поставимо Україні зокрема сучасний комплекс протиракетної оборони і радар для виявлення артилерії", - заявив Шольц.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує першу з початку повномасштабного вторгнення РФ поїздку в Київ.

Шольца неодноразово звинувачували в затягуванні поставок зброї Україні. Сам він вважає, що Німеччина допомагає Україні більше, ніж "будь-хто інший".

Водночас нечітка позиція Шольца щодо війни в Україні не влаштовує й президента України Володимира Зеленського. Він вважає, що німецькому канцлеру час нарешті визначитися.

Вас також можуть зацікавити новини: