За інформацією журналістів з ним вирушать два інших німецьких державних діяча.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує поїздку до Києва через 109 днів після початку війни в Україні.

Про це повідомляє Bild am Sonntag з посиланням на джерела в українському та французькому уряді, однак офіційної інформації ніде з'являлося.

Також, за інформацією журналістів з ним відправляться два інших німецьких державних діяча.

Видання також зазначає, що останні два дні Шольц відвідував Західні Балкани. Всі шість країн (Косово, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія І Боснія і Герцеговина) належать до ЄС. Повідомляється, що він хоче перешкодити Путіну запалити регіон і отримати там подальший вплив.

Нагадаємо, сам канцлер Шольц вважає, що Німеччина допомагає Україні більше, ніж "будь-хто інший". Він додав, що Берлін направляє Збройним силам України найсучасніші артилерійські системи.

Також як повідомляв УНІАН, колишня німецька канцлер Ангела Меркель порушила мовчання і прокоментувала війну в Україні. Меркель не стала вибачатися за свою політику щодо РФ і додала, що не вважає себе винною в нападі Росії на Україну. При цьому вона визнала, що "не вдалося створити архітектуру безпеки, яка могла б запобігти цьому".

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