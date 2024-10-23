Також у рамках договору Велика Британія відкриє новий завод з виробництва артилерійських стволів.

Німецькі літаки-розвідники почнуть літати з Шотландії вже наступного року, щоб допомогти протидіяти російським підводним човнам у рамках знаменного оборонного пакту між Великою Британією та Німеччиною. Про це повідомляє The Times.

Як повідомляється, патрульний літак P-8 Poseidon ВМС Німеччини допоможе захистити Північну Атлантику через активність російських підводних човнів у водах поблизу Великої Британії.

Міністри оборони двох країн підпишуть історичну угоду в Лондоні в середу, 23 жовтня. Це буде перший випадок за чверть століття, коли німецькі літаки зможуть базуватися у Великій Британії.

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Наразі невідомо, скільки саме літаків ВМС Німеччини буде розміщено у Великій Британії.

За даними The Times, у ВПС Великої Британії вже є дев'ять літаків Boeing, які оснащені датчиками і системами озброєння, що використовуються для пошуку, ідентифікації та відстеження російських човнів, а додаткові німецькі допоможуть зміцнити безпеку НАТО в цьому регіоні.

Також у рамках договору Велика Британія відкриє новий завод, де вперше за десять років вироблятиме артилерійські стволи з британської сталі. Також повідомляється, що обидві країни почнуть спільну розробку зброї, яка зможе стріляти далі, ніж британські ракети Storm Shadow.

Російські підводні човни

Нагадаємо, 2021 року ВМС США створили групу, яка здатна швидко протидіяти російським субмаринам в Атлантичному океані.

Тим часом Україна змогла двічі вразити російський підводний човен за 11 місяців. Йдеться про підводний човен класу Kilo "Ростов-на-Дону" в Севастополі, внаслідок якого він затонув. Підводний човен перебував на ремонті після попереднього українського удару крилатою ракетою Storm Shadow.

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