За даними експерта, у момент атаки він все ще перебував на ремонті.

Ураження російського підводного човна "Ростов-на-Дону" може запевнити керівництво РФ у наявності шпигунів, які працюють на Україну.

Удар по човну, найімовірніше, підігріє побоювання російської влади про те, що шпигуни повідомляють українським командирам про найкращі моменти для завдання ударів, пише The Telegraph.

Незалежний військово-морський аналітик Х. І. Саттон каже, що підводний човен перебував на ремонті після українського удару крилатою ракетою Storm Shadow. "Його було переведено на окремий причал, де він залишався вразливим для повторної атаки. Всупереч деяким повідомленням, його не було повністю відремонтовано. Ця атака має закрити цю главу", - додав він.

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Ураження підводного човна "Ростов-на-Дону"

Нагадаємо, 13 вересня 2023 року окупований Севастополь опинився під ракетною атакою, повідомлялося про масштабну пожежу на території морського заводу.

Незабаром стало відомо, що під час атаки зазнали пошкоджень підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ". У середині липня повідомлялося, що окупанти нібито завершили його ремонт.

3 серпня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ефективне ураження підводного човна Чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону".

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