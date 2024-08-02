У тимчасово окупованому Криму у Севастополі вночі повідомляли про звуки вибухів, повідомляється про знищення комплексу С-300.

Глава окупаційної адміністрації міста Михайло Развозжаєв повідомив про падіння частини ракети. За його словами, на дорозі в районі проспекту Генерала Острякова впали бойові елементи від нібито збитої російською ППО ракети ATACMS.

Також Развозжаєв заявив, що на дах багатоповерхівки на вулиці Симонка впала частина збитої ракети ATACMS. Вона нібито пробила дах та застрягла на технічному поверсі. Постраждалих немає.

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Водночас тг-канал "Кримський вітер" з посиланням на свої джерела повідомляє, що вночі в Севастополі на висотах Кая-Баш попередньо вражена позиція ЗРК С-400 "Тріумф" - 4 пускових установки на базі МАЗ-543 і РЛС типу 92Н6.

Крім того, російські тг-канали повідомляють, що вночі два безпілотники атакували електропідстанцію "Кубанську", яка забезпечує електропостачанням 2,5 млн жителів центральних та південно-західних районів Краснодарського краю.

За даними "Бази", атака дронів на електропідстанцію відбулася близько третьої ранку 2 серпня. Внаслідок атаки спалахнула обмотка трансформатора. Крім того, було пошкоджено 4 вимикачі. Попередньо роботу підстанції не порушено. Постраждалих немає. На місці пригоди працюють оперативні служби.

Сьогодні вночі в Криму лунали вибухи

Місцеві телеграм-канали повідомляли, що вибухи чули від Севастополя до Балаклави. Ставленик Кремля, "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявляв про роботу російської ППО на півострові.

В мережі паовідомляли про приліт у районі 13-го судноремонтного заводу ЧФ РФ у Кілен-бухті.

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