Замість німецьких бронетранспортерів Marder Україна отримає від Греції радянські бойові машини піхоти типу "БМП-1А1 Схід", яким від 50 до 58 років.

Німеччина передасть Греції бронетранспортери Marder, про постачання яких домовилися німецька збройова компанія Rheinmetall і Україна в декларації про наміри ще в березні.

Про це пише Bild з посиланням на джерела в уряді.

Нагадаємо, канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, в рамках якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко поставить Україні "танки радянського виробництва".

Однак, за даними видання, мова йде про німецькі бронемашини, на які компанія Rheinmetall подала заявку на експорт в Україну до Федеральної ради безпеки ще 22 квітня.

"З сьогоднішньою угодою по Marder для України, нарешті, закінчені обговорення", - сказало джерело в уряді, додавши, що Шольц хотів "покласти край виснажливим суперечкам про бронетранспортери".

Саме тому, за його словами, з Німеччини вивозяться все ще функціонуючі Marder, щоб вони більше не були доступні для України.

Замість цього близько 100 радянських бойових машин піхоти типу "БМП-1А1 Схід" повинні відправитися з Афін в Україну. Це бойові машини піхоти зі складів, які Німеччина продала Греції на початку 1990-х років за ціною 50 тис. німецьких марок (близько 25 тис. євро) кожна. Вік БМП становить від 50 до 58 років.

Ці радянські машини майже не використовувалися, деякі з них були перепродані з Греції в Ірак і Єгипет або використовуються в якості навчальних мішеней у військових маневрах.

Також Bild стало відомо, що оголошена в даний час угода перебувала в офісі канцлера з 28 лютого, і вона могла бути проведена не з Грецією, а з Болгарією. Софія запропонувала Німеччині швидко поставити Україні 90 бойових БМП-1 в обмін на 90 Marder з Німеччини, але Берлін не схвалив її.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про передачу Україні систем протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T SLM. Після цього глава МЗС країни Анналена Бербок уточнила, що на поставки ППО підуть місяці.

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