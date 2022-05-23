У комітеті кажуть, що ведеться робота з постачання артилерійської установки Panzerhaubitze 2000 і бойової машини піхоти Gepard.

У комітеті з оборони Бундестагу незадоволені темпами поставок зброї в Україну і пропонують призначити спеціального координатора.

Про це голова комітету Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила в інтерв'ю ntv.

Голова комітету Бундестагу заявила, що їй шкода через збої у поставках важкого озброєння в Україну. Політикиня розкритикувала роботу федеральної канцелярії через це.

"Я шкодую про це. Я вважаю, що це потрібно змінити. ... Дратує те, що могли б почати кілька тижнів тому", - сказала вона.

Вона закликала до створення координаційного центру з постачання зброї в Україну.

"До мене звертається дуже багато людей, Україна, бундесвер, промисловість, у всіх є інтереси", - сказала вона.

За її словами, ведеться робота з доставки артилерійської установки Panzerhaubitze 2000 і бойової машини піхоти Gepard.

Поставки зброї для ЗСУ з Німеччини: що потрібно знати

Раніше український посол Андрій Мельник розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца. На його думку, голова федерального уряду, ймовірно, не бажає поставляти Україні важке озброєння.

"У нас таке враження, що канцлер не хоче робити цього. Є тільки сім самохідних гаубиць, але немає ні танків Gepard, ні Leopard 1, ні БМП Marder. Всі вони вже були виведені з експлуатації Бундесвером і можуть бути передані нам оборонною промисловістю, без шкоди для захисту Німеччини", - висловився дипломат.

Німеччиною заблокована також передача танків Т-72 зі Словенії.

"Це підступна логіка, яка залишає людей у біді", - зазначив Мельник.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував позицію уряду Німеччини щодо війни Росії проти України. Німеччина "занадто вагається, щоб поставити важке озброєння і ввести санкції", вважає він.

22 травня федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін запросив у німецької збройової промисловості список, які матеріали вона може поставити найближчим часом.

"Україна зробила вибір з цього списку і ми надамо їй також гроші, необхідні для закупівлі. Серед усього, як і раніше, озброєння, яке включає протитанкову зброю і засоби перехоплення, а також боєприпаси і те, що може бути використано в артилерійському бою", – зазначив Шольц.

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