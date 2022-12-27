На початку року німці хотіли скоротити поставки своєї зброї за кордон, але плани довелося поміняти на протилежні.

У 2022 році уряд Німеччини схвалив експорт зброї на суму близько 8,35 млрд євро. Чверть з цього обсягу призначена для України. Про це пише німецьке видання Tagesschau.

Зазначається, що більше зброї, ніж цього року, Німеччина експортувала лише одного разу в історії країни – минулого року (на 9,35 млрд євро).

"Більше чверті поставленого з 1 січня по 22 грудня озброєння і військової техніки вирушили в атаковану Росією Україну", – пише видання.

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За даними журналістів, спочатку передбачалися менші обсяги експорту, але ці плани довелося переглянути через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Одностороння заборона на постачання зброї в зони бойових дій була скасована канцлером Олафом Шольцом 27 лютого, що є порушенням принципів, які існували десятиліттями", – зазначає видання.

Цього року уряд ФРН схвалив постачання зброї Україні на суму 2,24 млрд євро.

Поставки німецької зброї в Україну

На тлі російської гібридної агресії на Донбасі уряд Ангели Меркель неодноразово відмовляв у поставках зброї в Україну.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну новий канцлер Олаф Шольц переглянув це рішення, в результаті чого Німеччина стала одним з провідних постачальників сучасної зброї для воюючої України. Однак в Україні невдоволені повільними темпами німецьких поставок.

Хоча ЗСУ вже отримали німецькі системи ППО, гаубиці, бронетранспортери та іншу зброю, Берлін як і раніше відмовляється передавати Україні танки.

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