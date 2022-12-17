Німеччина є однією з найбільших прихильників України та вже передає ЗСУ сучасні зразки озброєння, заявив Шольц.

Німеччина не буде передавати Україні танки західних зразків в односторонньому порядку, заявив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung канцлер Олаф Шольц.

Шольц підкреслив, що передача Україні будь-якого озброєння продиктована обережністю.

"По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій із боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики – і він діятиме і наступного року. Моє враження, що переважна більшість німців вважає це правильним", - заявив він.

Також Шольц стверджує, що Німеччина є однією з найбільших прихильників України та вже передає ЗСУ сучасні зразки озброєння, зокрема самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, РСЗВ, зенітні установки Gepard ті новітні системи ППО Iris-T.

Військова допомога від Німеччини

З початку повномасштабного вторгнення РФ Берлін не поспішав передавати Україні обіцяне озброєння для самозахисту. В уряді Олафа Шольца побоювалися ескалації війни.

Це не заважало Шольцу виступати із заявами про рекордні масштаби допомоги.

Повільні рішення ФРН у свій час критикував колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Нещодавно Німеччина передала Україні передову систему ППО Iris-T, що вже захищає українське небо від російських ракет. До відправки готують ще три установки.

Також у вересні ВСУ отримали РСЗВ Mars II і бронетранспортери Dingo. В анонсах була і передача чотирьох самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів до них.

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