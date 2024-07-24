В основному Rheinmetall виробляє військову техніку, озброєння, а також комплектуючі для авто.

Прибуток німецької оборонної компанії Rheinmetall збільшився у другому кварталі на 111% на тлі зростання продажів зброї та боєприпасів клієнтам по всьому світу. Такі дані наводить Bloomberg.

Як повідомляється, операційний прибуток компанії підскочив до 271 млн євро. Ключовим драйвером зростання для Rheinmetall виступає підрозділ зброї та боєприпасів, який підсилили шляхом придбання іспанської компанії Expal.

Обсяги замовлень зросли з 3,9 млрд євро в першому кварталі до 11,4 млрд. Цьому посприяла велика кількість замовлень, найбільше з яких зробила німецька армія.

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Зазначимо також, що нещодавно Rheinmetall офіційно отримав від Києва замовлення на будівництво заводу боєприпасів. Зараз німецькі спеціалісти готуються до створення нового підприємства в Україні.

За контрактом передбачається повне технічне оснащення заводу до моменту його введення в експлуатацію. Почати виробляти боєприпаси планують протягом 24 місяців.

Німеччина купує нову бойову техніку

Нагадаємо, раніше Бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю для потреб німецької армії більше 100 новітніх основних бойових танків Leopard 2A8 на додачу до 18 бойових машин, які замовили раніше.

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