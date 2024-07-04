У погоджений пакет фінансування загальною вартістю близько 6 млрд євро входять, зокрема, чотири ЗРК Patriot.

У Бюджетному комітеті Бундестагу схвалили закупівлю для потреб німецької армії 105 основних бойових танків Leopard 2A8 на додачу до 18 раніше замовлених бойових машин. Про це повідомляє Reuters.

Крім того, в узгоджений у середу пакет фінансування загальною вартістю близько 6 млрд євро увійшли чотири ЗРК Patriot, керовані ракети та боєприпаси до артилерії.

Очікується, що компанія KNDS поставить Бундесверу нові танки до 2030 року. За допомогою них хочуть посилити німецьку бригаду у Литві і закрити існуючі вже багато років прогалини в оснащенні збройних сил Федеративної Республіка Німеччина.

Відео дня

Нові танки замінять старі моделі Leopard 2, а також нададуть можливість для подальшої допомоги Києву.

"Такі великі закупівлі показують, що ми серйозно ставимося до оборони та підтримки України у довгостроковій перспективі", – заявив голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер.

Таким чином, німецька оборонка тепер матиме горизонт планування до кінця десятиліття, армія поповнить свої арсенали, а Україна отримає більше зброї.

Новинки зі світу бронетехніки – найбільш цікаве

Нещодавно в Росії помітили невідому бойову машину, зроблену, скоріш за все, на базі Т-72/90. Її зняли на відео в Нижньому Тагілі, неподалік від заводського полігону корпорації "Уралвагонзавод".

Передбачається, що у десантне відділення перспективного об'єкту поміститься 8-10 осіб. Маса бойової машини може складати 45-47,5 т.

Варто зазначити, що далеко не всі новинки російського ОПК доходять до реальної серії. Так, широко розрекламований Т-14 на базі "Армати", скоріш за все, до сих пір існує у кількості приблизно 20 одиниць.

Вас також можуть зацікавити новини: