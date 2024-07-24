Планується розпочати виробництво боєприпасів в Україні протягом 24 місяців.

Світовий оборонний гігант Rheinmetall отримав своє перше важливе замовлення від українського уряду на будівництво заводу боєприпасів в Україні, про яке було оголошено в лютому 2024 року. Про це повідомила пресслужба німецького концерну.

Замовлення передбачає повне технічне оснащення заводу аж до введення в експлуатацію. Йдеться про загальну вартість в межах тризначної суми в мільйонах (low three-digit million euro). Кошти будуть зараховані як вхідне замовлення на початку третього кварталу 2024 року.

Передбачається, що роботи розпочнуться найближчим часом і будуть завершені протягом декількох років. Планується розпочати виробництво боєприпасів в Україні протягом 24 місяців. Разом зі українським партнером Rheinmetall також відповідатиме за експлуатацію заводу.

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"Ми переходимо від слів до справи і разом з нашим партнером створимо в Україні центр компетенції з виробництва боєприпасів", – заявив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

У концерні зазначили, що наразі в Україні вживаються заходи з підготовки необхідної інфраструктури. Незабаром буде створено спільне підприємство між Rheinmetall і українською державною компанією з експлуатації заводу.

Діяльність Rheinmetall в Україні

Німецька збройова компанія Rheinmetall вже відкрила завод у західній частині України, де ремонтують бойові танки Leopard 1 і БМП Marder. Розташування заводу тримається в секреті, оскільки він є об'єктом особливого інтересу для російських окупантів.

Rheinmetall також планує відкрити в Україні підприємство у сфері протиповітряної оборони. Німецький концерн також має намір запустити в Україні виробництво бойових машин піхоти Lynx.

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