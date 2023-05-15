З кінця квітня в Норвегії розпочалося чотиритижневе інтенсивне навчання для понад 100 військовослужбовців ЗСУ.

Збройні сили Королівства Норвегії планують навчити близько 3200 українських військових протягом 2023 року. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, навчання проходитимуть як у Норвегії, так і за кордоном.

У Генштабі також нагадали, що з кінця квітня інструктори Норвезької національної гвардії розпочали чотиритижневе інтенсивне навчання для понад 100 військовослужбовців Збройних сил України. Їх навчатимуть військовій медицині, вогневій підготовці та командному лідерству.

Зазначається, що це перший з кількох курсів навчання для українців у Норвегії.

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У Генштабі також повідомили, що міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам разом із виконувачем обов’язки начальника МВС Мортенем Еггенем відвідав тренування українських військовослужбовців на одному із полігонів.

"Ми підтримували Україну як матеріально, так і навчанням, і будемо підтримувати, скільки буде потрібно", - наголосив норвезьзий міністр оборони.

Допомога Україні від Норвегії

Раніше повідомлялося, що Норвегія виділить Україні 378 євро фінансової допомоги. З цієї суми 235 млн євро - це гумдопомога, а ще 143 млн будуть спрямовані на підтримку управління бюджетною сферою.

Раніше Норвегія разом з Данією оголосили про спільну передачу Україні восьми тисяч снарядів для САУ Caesar.

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