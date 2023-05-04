Фінансова допомога надається в рамках Програми підтримки Нансена для України.

Норвегія виділяє Україні 378 євро фінансової допомоги. З них 235 млн євро гуманітарної допомоги, а ще 143 млн – на підтримку управління бюджетною сферою.

Як повідомляється на сайті уряду Норвегії, про це прем'єр-міністр Йонас Гар Стере заявив президенту України Володимиру Зеленському в середу під час зустрічі в Фінляндії. Відомо, що ці кошти спрямують на ремонт та підтримання цивільної інфраструктури. Зокрема, вони допоможуть забезпечити українців електро- та водопостачанням, а також функціонування шкіл та лікарень.

Фінансова допомога надається в рамках Програми підтримки Нансена для України. Раніше на підтримку критично важливих послуг з цього фонду було виділено 168 млн євро.

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"Ми перебуваємо в тісному діалозі з владою України, аби гарантувати, що допомога дійде до тих, хто її найбільше потребує. Агресивна війна росії щодня спричиняє неймовірні страждання та масштабні руйнування. Наша підтримка допоможе полегшити становище українського народу", – наголосив Йонас Гар Стере.

Фінансова допомога Україні

28 квітня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про запуск нової програми підтримки України на 2023 рік. Йдеться про виділення мільярда євро на відновлення України.

Крім того, Україна отримала грант на $1,25 мільярда від Сполучених Штатів Америки. У Мінфіні наголосили, що ці кошти спрямують на забезпечення виплат пенсій, соціальної допомоги переселенцям, зарплат працівників охорони здоров'я та виплат співробітникам ДСНС.

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