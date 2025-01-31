В понеділок пов'язаний з Росією балкер затримали шведи, вчора інше судно затримали вже у Норвегії.

Влада Норвегії заарештувала судно разом з російським екіпажем, яке підозрюється в пошкодженні підводного кабелю в Балтійському морі. Про це пише The New York Times із посиланням на норвезьку поліцію.

Підводний кабель, що проходить між Швецією та Латвією, було пошкоджено наприкінці минулого тижня. Цей інцидент став найсвіжішим епізодом у цілій серії аналогічних пошкоджень підводної інфраструктури в Балтійському морі.

До затримання судно виконувало рейс між Санкт-Петербургом і Мурманськом. У четвер увечері берегова охорона та поліція Норвегії оточили судно з російським екіпажем Silver Dania, яке належить і зареєстроване в Норвегії. Його відбуксирували в порт Тромсе в п’ятницю вранці, повідомила поліція. Правоохоронці піднялися на корабель для пошуку доказів і щоб опитати екіпаж щодо пошкодженого кабелю.

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У поліції кажуть, що наразі нікого не було затримано, нікому з екіпажу жодних звинувачень не висунули. Також повідомляється, що у розслідуванні фігурують ще кілька суден, які можуть бути причетними до пошкодження кабелю.

У понеділок влада Швеції затримала інший корабель у зв’язку з цим інцидентом – балкер, який належить болгарській судноплавній компанії і який йшов під прапором Мальти.

Підводна війна Росії проти Заходу

Як писав УНІАН, Захід підозрює Росію у веденні неоголошеної підводної війни. Зокрема пов’язані з Росією судна вже кілька разів опинялися поруч із місцями пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі. Наприкінці грудня, після чергового такого інциденту, фінські військові взяли на абордаж російський танкер.

Також ми розповідали, що Росія, ймовірно, цілеспрямовано складає карти пролягання підводних кабелів між західними країнами. З цією метою використовується спеціально судно, яке має відповідне глибоководне спорядження. Дехто вважає, що це судно не просто картографує підводні кабелі, але й мінує їх на випадок війни Росії проти НАТО.

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