Росіяни, ймовірно, мінують підводні кабелі зв'язку, а британці намагаються їм завадити.

Настирлива активність російського шпигунського судна "Янтарь" біля узбережжя Великої Британії свідчить про активну підготовку РФ до повномасштабної війни проти країн Заходу. Про це пише The Telegraph.

За останній час британський флот вже двічі видганяв "Янтарь" від берегів Британії. Минулого тижня могутність британського флоту перед екіпажем російського судна-шпигуна змушені були продемонструвати військові кораблі "Сомерсет" і "Тайн".

Хоча росіяни декларують "Янтарь" як науково-дослідницьке судно, що вивчає океанічні течії, на думку західних військових, насправді його призначення в іншому. Він має на борту два підводні апарати, які можуть занурюватися на глибину до 6000 метрів, що дозволяє команді картографувати, контролювати та, можливо, розривати підводні кабелі, які передають дані по всьому світу.

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І хоча контакт із судном "Янтарь" минулого тижня зовні здавався мирним, аналітики та колишні офіцери Королівського військово-морського флоту сказали The Telegraph, що Британія, ймовірно, вже втягнута в прямий конфлікт із російським "темним флотом", глибоко під водою та поза полем зору.

На знімках, оприлюднених Міноборони Британії, поруч із російським "Янтарем" видно допоміжне судно британського флоту "Протей". Воно також має підводні апарати – тільки вони мають такі кігті, які необхідні для розриву кабелів, що з’єднують "Янтарь" із його глибоководним апаратом, зазначає The Telegraph.

"Я вважаю, що зараз на "Янтарі" буде відсутня частина обладнання", — сказав Том Шарп, колишній підводник Королівського флоту.

Доктор Сідхарт Каушал з дослідницького центру Royal United Services Institute заявив, що був би здивований, якби російські та західні військові у поточних умовах не намагалися випередити один одного у цій царині.

Як зазначає The Telegraph "Янтарь" вже близько 10 років активно картографує розташування підводних кабелів в Атлантиці – від Куби до Норвегії. У найгіршому випадку "Янтарь", можливо, вже замінував ці кабелі, щоб підірвати їх у разі війни, вважає Шарп.

Метт Вестерн, голова Об’єднаного комітету зі стратегії національної безпеки Британії, сказав The Telegraph, що наслідки подібної атаки будуть "похмурими" і вразять "комунікації, основні служби, що залежать від Інтернету, фінансовий сектор, платіжні системи, ланцюги поставок і так далі".

Російська гібридна агресія проти людства

Як писав УНІАН, Росія вдається до найрізноманітніших актів гібридної агресії проти країн Заходу і не тільки їх – від банальної пропаганди до переорієнтації на себе цілих країн. Представники західних розвідок кажуть, що останнім часом "спецслужби РФ трохи здичавіли".

Зокрема ми розповідали, що Росія робила приховані спроби підірвати обрані уряди по всьому світу. При цьому РФ використовувала державні ЗМІ для просування шкідливих інтересів Кремля.

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