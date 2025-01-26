Військові перевірили судно, яке підозрювали у причетності до інциденту.

Сьогодні вранці у Балтійському морі було значно пошкоджено підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо та телебачення.

Як повідомляється на сайті центру, система моніторингу передачі даних зафіксувала перебої на ділянці Вентспілс-Готландія. Згідно з попередніми даними, це сталося через зовнішні фактори. Більш детальна інформація буде відома вже після початку ремонтних робіт.

Відомо, що пошкодження знаходиться у виключній економічній зоні Швеції, на глибині понад 50 метрів. Прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіна скликала нараду з відповідальними міністерствами та відомствами, а Військово-морські сили направили патрульний корабель для перевірки судна, яке могло бути причетним до пошкодження. Також вони зв'язались з союзниками по НАТО:

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"Центр військово-морських операцій проаналізував рух суден в районі пошкодження кабелю. У приблизному районі пошкодження підводної інфраструктури, розташованому за межами територіальних вод і виключної економічної зони Латвії, було виявлено ще два судна".

Ймовірні диверсії у Балтійському морі

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року між Фінляднією та Естонією вийшов з ладу підводний енергокабель. Тоді правоохоронці повідомили, що до пошкодження може бути причетний пов'язаний з "тіньовим флотом" РФ нафтовий танкер.

Це вже не перше пошкодження підводної інфраструктури в Балтійському морі. Черех ці інциденти у НАТО ухвалили рішення посилити військову присутність у Балтії.

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