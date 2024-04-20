Американский президент закликає законодавців якомога швидше надіслати документи йому на підпис.

Президент США Джо Байден схвально відгукнувся на ухвалення в Палаті представників Конгресу законопроектів про військову допомогу Україні та Ізраїлю. Він закликав Сенат (верхня палата Конгресу) якомога швидше розглянути цей документ і надіслати на підпис у Білий дім.

Так, Байден похвалив представників обох партій та безпосередньо спікера Палати представників Майка Джонсона "за просування наших інтересів національної безпеки та чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені". При цьому Байден не забув нагадати, що саме він "місяцями боровся" за термінове ухвалення цих документів.

Президент США зауважив, що зараз "надзвичайно невідкладний момент", коли Україна зазнає безперервних бомбардувань з боку Росії, а Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану.

Відео дня

"Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою", – йдеться у заяві Байдена, яку розповсюдила прес-служба Білого дому.

Привітав рішення Палати представників Конгресу США і президент Європейської Ради Шарль Мішель. Він назвав це рішення "давно назрілим".

"Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу та статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", – написав він у соцмережі Х.

Палата представників ухвалила законопроекти про допомогу Україні та Ізраїлю

Як писав УНІАН, сьогодні в нижній палаті Конгресу США відбулося голосування за низку важливих законопроектів, серед яких – військова допомога Україні та Ізраїлю.

Так, на фінансування військових та бюджетних потреб України спрямовано понад 60 мільярдів доларів. Ці кошти розподілять за кількома напрямками – прямі закупки зброї у промисловості, компенсація Пентагону вартості зброї, переданої Україні з арсеналів армії США, пряма бюджетна підтримка України тощо.

Своєю чергою на військову допомогу Ізраїлю США витратять 26 мільярдів доларів. Гроші підуть на посилення ізраїльської ППО та закупівлю інших озброєнь.

Вас також можуть зацікавити новини: