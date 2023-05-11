Наразі відомо тільки про одного постраждалого.

У четвер, 11 травня, в центрі Мілана, Італія пролунав вибух і сталася потужна пожежа.

Як пише італійська газета La Repubblica, спершу було чути один вибух, за ним послідувала низка менш сильних, після – з'явилося полум'я. Внаслідок вибуху спалахнули не менше як 5 авто, полум'я також охопило аптеку і кілька квартир в будівлі перед автомобілями, що палають. Поліція оточила місце події, на місці працює пожежники.

Дим від потужної пожежі заповнив вулиці. Дитячий садок, школу і будинок престарілих, що знаходяться поблизу, евакуювали.

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Припускають, що осередком займання була припаркована на розі двох вулиць вантажівка з кисневими балонами.

Наразі відомо про одного постраждалого – це водій вантажівки з кисневими балонами. У нього обпалена рука. Відомо, що після того, як балони спалахнули, він намагався загасити їх самостійно.

Оновлено (14:15): Мер Мілана Беппе Сала, який прибув на місце події, сказав, що "не можна виключати напади або чогось такого роду". Для перевірки до місця вибуху вже прибула група слідчих та заступник прокурора.

Вибухи в Європі - останні новини

На початку цього тижня в місті Карлсборг у Швеції на заводі з виробництва малокаліберних боєприпасів прогримів вибух. Причиною могла стати помилка під час проведення ремонтних робіт.

Минулого місяця у французькому Марселі прогримів сильний вибух, обрушився чотириповерховий будинок.

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