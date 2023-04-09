За деякими даними, місцеві жителі відчували запах газу.

Чотириповерховий будинок обрушився в ніч на неділю, 9 квітня, під французькому Марселі. Перед інцидентом прогримів сильний вибух.

Видання MediasInfos повідомило, що очевидці повідомили про сильний запах газу перед обваленням.

У свою чергу мера Марселя Бенуа Паяна повідомив, що після обвалу виникла сильна пожежа, яка заважала рятувальникам Шукати операції. Пожежники понад чотирьох годин борються з вогнем.

За попередніми даними, в результаті обвалення загинули дві людини, а постраждалим надали медичну допомогу на місці інциденту. При цьому багато людей залишилися без будинку, тому місцева влада вирішила тимчасово розмістити мешканців будівлі, що обвалилася в дитячих садах і школах.

Через потужний вибух в 500 метрах навколо зруйнованого будинку вилетіли вікна, а над містом було видно величезну хмару диму.

Вибух газу у Кропивницькому - що відомо

Вибух газу в житлових будинках, на жаль, не рідкість не тільки за кордоном, але і в Україні, і навіть вчасно повномасштабного вторгнення Росії.

Так, 23 березня у Кропивницькому під час оголошеної повітряної тривоги стався вибух газу в багатоповерхівці. Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху газу постраждала одна людина - власник квартири. Його госпіталізували в обласну лікарню.

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