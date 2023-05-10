Офіційної інформації про причини інциденту поки немає.

У Швеції пролунав вибух на заводі з виробництва малокаліберних боєприпасів. Щонайменше одна людина серйозно поранена.

Як пише Associated Press, інцидент стався у місті Карлсборг приблизно за 220 кілометрів на південний захід від шведської столиці – Стокгольма. У поліції припускають, що причиною вибуху могла стати помилка під час проведення ремонтних робіт, а не під час виробництва. Офіційної інформації про причини інциденту поки немає.

На заводі, де стався вибух, виробляють малокаліберні боєприпаси для використання в автоматах та іншій легкій зброї, включно з бронебійними та безсвинцевими боєприпасами. Там працює біля 130 людей.

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Інциденти на оборонних заводах

29 квітня в Росії спалахнула пожежа на території підприємтсва "Мотовіліхінські заводи". Це єдиний в країні завод, де виробляють реактивні системи залпового вогню. Він перебуває під санкціями ЄС.

На початку лютого 2023 року сталася пожежа на заводі з виробництва безпілотників в Латвії. Підприємство Edge Autonomy, зокрема, виготовляло дрони для України. Вогонь завдав серйозної шкоди.

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